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Названы самые популярные у российских туристов экскурсионные направления

  /   Обновлено: 07 июля 2021 00:43
Общество
Названы самые популярные у российских туристов экскурсионные направления
culart.gov39.ru  /  Пресс-служба Департамента развития культуры Калининградской области

Москва, 7 июля. Туроператоры назвали наиболее востребованные у туристов в 2021 году экскурсионные маршруты, сообщает АТОР.

Пляжные туры летом выбирают не менее 80% отдыхающих. Экскурсионные поездки интересуют 15% туристов, отмечают в Ассоциации туроператоров.

По данным пяти крупнейших туроператоров, наиболее популярными направлениями стали Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца и Татарстан. Среди набирающих популярность направлений туроператоры выделяют Дагестан и Нижний Новгород.

До четверти отпускников выбирают поездки в Северную столицу. Примерно 15% покупателей туров интересуют Прибалтика и города Золотого кольца. Отправиться в экскурсионный тур в Крым хотел бы каждый десятый.

У большинства поездок по достопримечательностям глубина продаж составляет от трех до 30 дней. За четыре-пять месяцев бронируют дальнемагистральные направления Байкал, Алтай, Камчатку, Сахалин.

В текущем году состав участников экскурсионных туров значительно помолодел, отмечают в АТОР. По данным участников рынка, в них начали ездить семейные пары. При этом молодые туристы в основном едут на Сахалин, а Калининград и Казань привлекает возрастную аудиторию.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса в прошлом году в Приморском крае поток туристов упал в пять раз. Распространение коронавируса повлияло на туристические компании, выставочные и культурные мероприятия.

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калининград петербург казань туризм атор
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