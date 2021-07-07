Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 июля 02:09
02:02
Общество
Родственники погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат компенсацию
02:00
Общество
Эпидемиологи перечислили паразитов, облюбовавших петербургские водоемы
01:37
Происшествия
Губернатор Камчатки объявил трехдневный траур из-за крушения самолета
01:32
Общество
Российские ученые предложили диету перед прививкой для лучшей выработки антител
01:31
Экономика
Донастройка налоговой системы принесет сотни миллиардов рублей в бюджет России
01:30
Экономика
Минфин спрогнозировал профицит бюджета в 353 млрд рублей в 2022 году
01:28
Общество
ФНС определит нуждающихся в помощи государства россиян
01:27
Общество
Риелторы назвали самые подходящие для льготной ипотеки города России
01:25
Общество
Снятую с мертвого Толстого блузу продадут на аукционе Drouot
01:22
Общество
Треть трудоустроенных россиян перерабатывают бесплатно
Все новости

Италия в серии пенальти победила Испанию и прошла в финал Евро-2020

  /   Обновлено: 07 июля 2021 00:42
Евро 2020
Италия в серии пенальти победила Испанию и прошла в финал Евро-2020
Global Look Press  /  Alfredo Falcone/LaPresse

Лондон, 7 июля. Сборная Италии в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее Испании и стала финалистом Евро-2020. Основное время завершилось со счетом 1:1.

В очном противостоянии национальные команды Италии и Испании пытались выявить первого финалиста чемпионата Европы 2020 года. Подопечные главного тренера Роберто Манчини на этом турнире играют в непривычный для страны атакующий футбол. Однако против испанцев они предпочли защитную тактику.

Со старта игры Фурия Роха активно атаковала. Большую часть моментов итальянцы блокировали, но опасные удары все же были, хоть и не принесли должного результата. Итальянцы реже подбирались к чужой штрафной и могли забивать гол, но их противников спасла перекладина.

Во втором тайме давление усилилось. Обе сборные стали создавать моменты. Чаще это делали подопечные тренера Луиса Энрике. Однако свои моменты лучше реализовали итальянцы. Вингер Федерико Кьеза подобрал мяч в штрафной и аккуратно вырезал его ударом под дальнюю штангу.

Испания ответила на это увеличением давления, что позволило создать несколько моментов. Один из таких произошел на 80 минуте, когда вышедший на замену Альваро Мората переиграл голкипера Италии. На этом голы в основное время закончились. Арбитр перевел встречу в овертаймы.

В дополнительное время команды вели себя аккуратно. Игра свелась к мелким фолам и редким выпадам на ворота соперников. Однако к результативным действиям это не привело.

Победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти. Обе команды не смогли реализовать первые удары, после чего пробивали точно. Однако промах Альваро Мораты стал решающим.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в интервью Федеральному агентству новостей ответил на критику организации чемпионата Европы 2020 года.

Вернуться назад

футбол че евро-2020 сборная италии сборная испании
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru