Италия в серии пенальти победила Испанию и прошла в финал Евро-2020

Лондон, 7 июля. Сборная Италии в серии послематчевых пенальти оказалась сильнее Испании и стала финалистом Евро-2020. Основное время завершилось со счетом 1:1.

В очном противостоянии национальные команды Италии и Испании пытались выявить первого финалиста чемпионата Европы 2020 года. Подопечные главного тренера Роберто Манчини на этом турнире играют в непривычный для страны атакующий футбол. Однако против испанцев они предпочли защитную тактику.

Со старта игры Фурия Роха активно атаковала. Большую часть моментов итальянцы блокировали, но опасные удары все же были, хоть и не принесли должного результата. Итальянцы реже подбирались к чужой штрафной и могли забивать гол, но их противников спасла перекладина.

Во втором тайме давление усилилось. Обе сборные стали создавать моменты. Чаще это делали подопечные тренера Луиса Энрике. Однако свои моменты лучше реализовали итальянцы. Вингер Федерико Кьеза подобрал мяч в штрафной и аккуратно вырезал его ударом под дальнюю штангу.

Испания ответила на это увеличением давления, что позволило создать несколько моментов. Один из таких произошел на 80 минуте, когда вышедший на замену Альваро Мората переиграл голкипера Италии. На этом голы в основное время закончились. Арбитр перевел встречу в овертаймы.

В дополнительное время команды вели себя аккуратно. Игра свелась к мелким фолам и редким выпадам на ворота соперников. Однако к результативным действиям это не привело.

Победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти. Обе команды не смогли реализовать первые удары, после чего пробивали точно. Однако промах Альваро Мораты стал решающим.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в интервью Федеральному агентству новостей ответил на критику организации чемпионата Европы 2020 года.