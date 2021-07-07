Названы семь самых здоровых продуктов в период пандемии

Нью-Йорк, 7 июля. Портал eatthis.com назвал семь продуктов, которые стоит употреблять в период пандемии.

Так, в список попали продукты, которые борются с болезнями и улучшают иммунную функцию. Также они поддерживают настроение и способствуют снижению веса.

Первым в списке оказалось оливковое масло. В перечень попали чечевица, грецкие орехи, овес, кресс-салат, красное яблоко и помидоры. Специалисты ссылаются на многочисленные исследования американских ученых об пользе данных продуктов, отмечает «Российская газета».