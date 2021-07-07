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Названы семь самых здоровых продуктов в период пандемии
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Названы семь самых здоровых продуктов в период пандемии
pixabay.com

Нью-Йорк, 7 июля. Портал eatthis.com назвал семь продуктов, которые стоит употреблять в период пандемии.

Так, в список попали продукты, которые борются с болезнями и улучшают иммунную функцию. Также они поддерживают настроение и способствуют снижению веса.

Первым в списке оказалось оливковое масло. В перечень попали чечевица, грецкие орехи, овес, кресс-салат, красное яблоко и помидоры. Специалисты ссылаются на многочисленные исследования американских ученых об пользе данных продуктов, отмечает «Российская газета».

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пандемия оливковое масло полезное питание
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