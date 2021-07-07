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Спасатели изменили маршрут поиска Ан-26 из-за сильного тумана
Происшествия
Спасатели изменили маршрут поиска Ан-26 из-за сильного тумана

Петропавловск-Камчатский, 7 июля. Камчатские спасатели с рассветом пытаются подобраться к месту крушения самолета Ан-26 в Тагильском районе.

Службам пришлось изменить маршрут через лес в связи с плотным туманом. МЧС будет добираться до подножья сопки на квадроциклах, а после пешком. Об этом рассказали в краевом главке МЧС РИА Новости.

«С наступлением светлого времени суток принято решение продвигаться к месту происшествия другим маршрутом. Из-за сильного тумана на сопке возможности добраться через лес нет», заявили в МЧС.

Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По имеющимся данным, на борту воздушного судна находились 29 человек. Во время полета члены экипажа не докладывали о проблемах на борту. Все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26 погибли в результате крушения.

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мчс крушение ан-26
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