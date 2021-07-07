Названа цена беспроводных наушников Nothing Ear 1 с шумоподавлением

Пекин, 7 июля. Стартап сооснователя OnePlus Карла Пея Nothing планирует представить беспроводные наушники с шумоподавлением Ear 1 стоимостью 99 долларов 27 июля, сообщает Techcrunch.

Наушники получили прозрачный корпус и отличаются оригинальным дизайном. По словам разработчиков, Ear 1 совмещают относительно невысокую цену с функциями премиальной гарнитуры, в том числе с системой шумоподавления. Устройство отличает высокое качество сборки, отмечают в издании.

Цена Ear 1 составит 99 долларов. Первоначально наушники будут выпущены в Индии, Великобритании, Европе и Северной Америке.

Ранее инженеры из Токийского медицинского и стоматологического университета создали специальный прибор, который способен измерять уровень алкоголя в крови человека. Уникальная разработка представляет собой обычные наушники, которые отслеживают выделяющиеся через кожу ушей пары этанола.