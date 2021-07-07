РФС назвал план по назначению главного тренера сборной России

Москва, 7 июля. Российский футбольный союз назвал план назначения тренера национальной сборной.

Сообщается, что футбольный союз планирует достичь договоренности с одним кандидатом и только потом разорвать контракт с действующим тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Президент РФС Александр Дюков пока не высказывался ни в негативном ключе, ни в положительном о работе тренера.

Недавно бывший тренер петербургского «Зенита» назвал потенциальных кандидатов на пост главного тренера сборной России. Борис Рапопорт считает, что Черчесова могут сменить Сергей Семак или Курбан Бердыев.