Глава минобороны ФРГ заявила о готовности НАТО к диалогу с Россией

Берлин, 7 июля. НАТО готова вступить в диалог с Россией в любое время при условии серьезного отношения, заявила во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В ходе организованной обществом внешней политики ФРГ дискуссии она назвала первым шагом в выстраивании отношений с России реалистичную оценку того, что собой представляет РФ. Министр назвала Россию замечательной страной с замечательными жителями, в которой существует политическая система, имеющая «явные автократические признаки».

Глава минобороны Германии считает, что Москва «отчасти действует враждебно» и «бросает вызов» Западу.

«Это система, которая, так сказать, хочет реставрировать свою старую власть без оглядки на суверенитет созданных государств. Это противоречит нашим принципам», — подчеркнула министр.

По ее мнению, Западу нужно ясно занять позицию и «дать понять, что есть предел».

«Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог. Но он должен быть действительно серьезным», — цитирует Крамп-Карренбауэр ТАСС.

НАТО доказала серьезность намерений относительно диалога с Россией, теперь ход за Москвой, считает министр.

Ранее немецкий журналист Михаэль Линденманн заявил, что Западу следует поменять отношение к Москве. По его словам, в западных странах в отношении России и в настоящее время главенствует образ «отсталого» государства.