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Глава минобороны ФРГ заявила о готовности НАТО к диалогу с Россией
Политика
Глава минобороны ФРГ заявила о готовности НАТО к диалогу с Россией
wikipedia.org  /  Olaf Kosinsky

Берлин, 7 июля. НАТО готова вступить в диалог с Россией в любое время при условии серьезного отношения, заявила во вторник министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В ходе организованной обществом внешней политики ФРГ дискуссии она назвала первым шагом в выстраивании отношений с России реалистичную оценку того, что собой представляет РФ. Министр назвала Россию замечательной страной с замечательными жителями, в которой существует политическая система, имеющая «явные автократические признаки».

Глава минобороны Германии считает, что Москва «отчасти действует враждебно» и «бросает вызов» Западу.

«Это система, которая, так сказать, хочет реставрировать свою старую власть без оглядки на суверенитет созданных государств. Это противоречит нашим принципам», подчеркнула министр.

По ее мнению, Западу нужно ясно занять позицию и «дать понять, что есть предел».

«Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог. Но он должен быть действительно серьезным», цитирует Крамп-Карренбауэр ТАСС.

НАТО доказала серьезность намерений относительно диалога с Россией, теперь ход за Москвой, считает министр.

Ранее немецкий журналист Михаэль Линденманн заявил, что Западу следует поменять отношение к Москве. По его словам, в западных странах в отношении России и в настоящее время главенствует образ «отсталого» государства.

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россия нато фрг германия крамп-карренбауэр
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