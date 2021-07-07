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Вакцинацию первой дозой «Спутника V» прошли 11 детей в Москве
Общество
Вакцинацию первой дозой «Спутника V» прошли 11 детей в Москве
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

Москва, 7 июля. Первые 11 детей привились первым компонентом препарата от коронавируса. Вакцинация проходила в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой.

Соответствующее заявление сделал главный врач больницы Исмаил Османов, передает ТАСС. Медик заявил, что после этих пациентов идет другая группа детей. Всего будет привито 50 детей на базе этой больницы.

Медик заявил, что все привитые дети после вакцинации «чувствуют себя хорошо». Врачам предстоит 48 часов наблюдать за состоянием молодых пациентов, после чего их выпишут домой.

Недавно врач Османов объяснил важность прививки от коронавируса для подростков. Медик сообщил, что для несовершеннолетних россиян опасен индийский штамм.

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дети коронавирус Спутник V
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