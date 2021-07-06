Названы самые опасные в жару продукты

Москва, 6 июля. Шеф-повар Евгений Данко назвал продукты, которые в жару опасны для здоровья. В список вошли рыба, мясо курицы на кости и паштет.

По словам Данко, человеку при выборе продуктов помогает обоняние. Это особенно актуально при покупке рыбы. Кроме того, следует обращать внимание на жабры, которые должны быть розовыми, сообщает «Радио-1».

«Если вы чувствуете нотку кислинки, горечи, то от такой рыбы лучше отказаться», — подчеркнул шеф-повар.

Специалист призвал отказаться от готового паштета и посоветовал при возможности готовить это блюдо самостоятельно. Куриное мясо на кости опасно, поскольку начинает портиться изнутри. Шеф-повар порекомендовал исключить курицу гриль, куриные бедра и крылышки из летнего рациона.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова рассказала о базовых правилах выбора качественных продуктов в магазинах. В первую очередь, специалист рекомендует доверять своим органам чувств и внимательно проводить осмотр продукта.