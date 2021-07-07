Глава ВОЗ назвал опасной текущую стадию пандемии коронавируса

Брюссель, 7 июля. Пандемия коронавируса сейчас находится на очень опасной стадии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Представитель ВОЗ выступил на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator. Он заявил, что несмотря на достижение прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе.

Единственным выходом является оказание поддержки странам «в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин», считает Гебреисус. По его словам, сейчас ограничения смягчают те страны, у которых есть соответствующие инструменты в борьбе пандемией.