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Глава ВОЗ назвал опасной текущую стадию пандемии коронавируса

  /   Обновлено: 07 июля 2021 00:07
Общество
Глава ВОЗ назвал опасной текущую стадию пандемии коронавируса
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Брюссель, 7 июля. Пандемия коронавируса сейчас находится на очень опасной стадии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Представитель ВОЗ выступил на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator. Он заявил, что несмотря на достижение прогресса в контроле над пандемией, она остается в очень опасной фазе.

Единственным выходом является оказание поддержки странам «в справедливом распределении индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин», считает Гебреисус. По его словам, сейчас ограничения смягчают те страны, у которых есть соответствующие инструменты в борьбе пандемией.

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