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Грузии предрекли бесконечное ожидание вступления в НАТО

  /   Обновлено: 06 июля 2021 23:42
Политика
Грузии предрекли бесконечное ожидание вступления в НАТО
pixabay.com

Тбилиси, 6 июля. Брюссель направил спецпосланника генсека военного альянса в Грузию, чтобы рассеять недовольства после того, как страну не позвали на саммит НАТО.

Когда Грузия в очередной раз не стала участником саммита НАТО, Брюссель решил сгладить углы и направил в Тбилиси спецпредставителя генсека военного альянса по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая. Чиновник встретился с некоторыми грузинскими официальными лицами, несколько раз публично выступил, затронув общие темы, а также призвал страну проводить «реформы, приближающие Грузию к членству в НАТО».

Как пишет в своем материале издание iarex.ru, для Аппатурая эта поездка в Тбилиси стала прощальным визитом. Дело в том, что к началу осени Альянс выберет нового спецпредставителя генсека объединения. Что касается Аппатурая, то он занимает эту должность с 2010 года. Примечательно, что именно он сделал больше всего заявлений касательно мнимого членства Грузии в НАТО.

«10 лет назад всё пространство вокруг Грузии было заполнено разговорами о необходимости проведения реформ. Тогда разговоры о принятии Грузии не были реалистичными. Даже если бы для этого были политические условия, Грузия не была готова к вступлению в НАТО», говорит Аппатурай.

Теперь же, по его словам, «грузины не сдаются и идут вперед». Вступление в НАТО Аппатурай назвал «членством в западной семье». Он признался, что продолжит усилия по этому направлению, однако, вряд ли что-то успеет сделать за оставшееся время пребывания на занимаемом посту.

Аналогичная судьба ранее произошла с Украиной: в НАТО также предпочти не звать ее представителей на недавний саммит в Брюсселе.

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нато грузия аппатурай
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