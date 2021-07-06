Лондон, 6 июля. Нападающий сборной Испании Альваро Мората сравнял счет в полуфинале чемпионата Европы против национальной команды Италии.

Испанский форвард забил мяч в ворота сборной Италии на 80-й минуте. Голевой пас на него сделал полузащитник Дани Ольмо. Матч проходит в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее нападающий сборной Италии Фредерико Кьеза открыл счет в этом полуфинале. Итальянский футболист отличился на 60-й минуте.

Победитель этой игры узнает своего соперника в финале чемпионата Европы 7 июля в матче Англия — Дания.