Пострадавших от стихии крымчан освободили от уплаты ЖКУ

Севастополь, 6 июля. Предприятия и крымчан, пострадавших от наводнений, до 31 июля освободили от уплаты коммунальных платежей.

Соответствующее заявление сделал глава республики Сергей Аксенов во время заседания оперштаба по ликвидации последствий стихийного бедствия, передает радио Sputnik.

При этом председатель республиканского совета министров Юрий Гоцанюк поручил главам администрации за два дня составить перечень граждан, которые пострадали во время ЧС.

Недавно сообщалось, что сильные ливни стали причиной затопления полей клубники и лаванды в Бахчисарайском районе Крыма. Стихия нанесла ущерб предприятию, который оценили в 16,6 миллиона рублей.