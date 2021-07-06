Пентагон: Россия не препятствует учениям НАТО в Черном море

Вашингтон, 6 июля. Действия России на Черном море не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze 2021, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Выступая на брифинге во вторник, Кирби отметил, что учения проходят хорошо, о затруднениях при их проведении он не слышал.

«Мы сфокусированы на учениях Sea Breeze 2021, и они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается. Я не слышал о каких-либо затруднениях при проведении учений Sea Breeze 2021 из-за действий России», — заявил пресс-секретарь минобороны США.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что военные Черноморского флота РФ контролируют действия кораблей Альянса в ходе масштабных учений Sea Breeze в Черном море.

Маневры стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. В учениях Sea Breeze задействованы более 5 тыс. человек, 32 корабля и 40 самолетов из 32 стран, включая США, Украину, Нидерланды и Канаду. Для участия в тренировках в одесский порт прибыл американский эсминец USS Ross.