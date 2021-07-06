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Неизвестный подстрелил голландского журналиста в Амстердаме
Происшествия
Неизвестный подстрелил голландского журналиста в Амстердаме
pixabay.com/PD

Амстердам, 6 июля. Тяжелые ранения получил журналист Питер де Врис, когда неизвестный обстрелял его в Амстердаме. Об этом сообщила полиция города.

По имеющимся данным, известный криминальный репортер был приглашен в Амстердам для участия в одной из телепрограмм. Как только Питер де Врис покинул студию, неизвестный открыл стрельбу. Журналист был госпитализирован с тяжелыми травмами.

«В Питера де Вриса стреляли. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Детективы открыли широкомасштабное расследование», говорится в сообщении полиции Амстердама.

Недавно произошла стрельба в одном из районов города Форт-Уэрт (Техас, США). В результате инцидента восемь человек получили ранения. Злоумышленники сумели скрыться с места преступления.

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стрельба журналист амстердам
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