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Федерико Кьеза открыл счет в полуфинале чемпионата Европы

  /   Обновлено: 06 июля 2021 23:47
Спорт
Федерико Кьеза открыл счет в полуфинале чемпионата Европы
Global Look Press  /  Alfredo Falcone/LaPresse

Лондон, 6 июля. Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза открыл счет в полуфинале чемпионата Европы против Испании.

Кьеза результативно отметился на 60-й минуте. Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». К этому времени в составе сборной Испании отличился только Серхио Бускетс. Полузащитник получил желтую карточку за подножку на 51-й минуте.

Победитель этого матча узнает своего соперника в финале Евро-2020 7 июля после игры между сборной Англии и национальной командой Дании.

Ранее сообщались стартовые составы сборных Италии и Испании на 1/2 финала чемпионата Европы.

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италия испания кьеза
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