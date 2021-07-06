Лондон, 6 июля. Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза открыл счет в полуфинале чемпионата Европы против Испании.

Кьеза результативно отметился на 60-й минуте. Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». К этому времени в составе сборной Испании отличился только Серхио Бускетс. Полузащитник получил желтую карточку за подножку на 51-й минуте.

Победитель этого матча узнает своего соперника в финале Евро-2020 7 июля после игры между сборной Англии и национальной командой Дании.

Ранее сообщались стартовые составы сборных Италии и Испании на 1/2 финала чемпионата Европы.