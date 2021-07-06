Порошенко не пустили в музей в украинском Нью-Йорке

Киев, 6 июля. Экс-президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко не пустили в расположенный в поселке Нью-Йорк Донецкой области музей, сообщил политик в Facebook.

Порошенко отметил, что намеревался посетить музей в ходе визита в Донбасс, но ему не удалось туда попасть, так как в день приезда политика он было закрыт. Порошенко считает, что это сделали по воле действующего президента Украины Владимира Зеленского.

«Таким поступком Зеленский превращается в дремучего [Виктора] Януковича. Вам это не поможет. Мы все равно еще раз сюда заглянем. Не тратьте силы!» — написал Порошенко.

В ходе визита экс-президент принял участие в церемонии установки таблички с наименованием поселка.

Порошенко посетил поселок Нью-Йорк 6 июля в рамках поездки в Донбасс. Политика сопровождали волонтеры, доставившие коробки с ягодами, военной десятой отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБ) Вооруженных сил Украины.

Ранее Верховная рада Украины приняла решение о переименовании поселка городского типа Новгородское с населением в 12 тысяч человек в Нью-Йорк. В украинском парламенте отметили, что решение о переименовании восстановит историческую справедливость, так как до 1951 года Новгородское называлось Нью-Йорком.