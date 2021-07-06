Меркель огласила список кандидатов на вступление в Евросоюз

Берлин, 6 июля. Шесть стран Европы могут попасть в состав ЕС в ближайшее время. Такое заявление сделала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом Меркель сказала на виртуальной конференции с представителями региона Западные Балканы, пишет «Новороссия». В числе кандидатов на вступление в Евросоюз оказались такие страны, как Сербия, Албания, Республики Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория и Косово. Украина в этот список не попала.

«Стимулирование этого процесса отвечает исконным интересам Европейского союза», — сказала Меркель в ходе конференции.

Кроме этого, канцлер Германии подчеркнула, что такого же мнения придерживается и лидер Евросоюза — президент Франции Эммануэль Макрон, который неоднократно высказывался на этот счет.

Недавно экономический эксперт Михаил Хазин высказался по поводу вступления Украины в состав Евросоюза. Он одним словом перечеркнул надежды Киева попасть в ЕС.