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Меркель огласила список кандидатов на вступление в Евросоюз

  /   Обновлено: 06 июля 2021 22:52
Политика
Меркель огласила список кандидатов на вступление в Евросоюз
bundeskanzlerin.de  /  Пресс-служба канцлера ФРГ

Берлин, 6 июля. Шесть стран Европы могут попасть в состав ЕС в ближайшее время. Такое заявление сделала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом Меркель сказала на виртуальной конференции с представителями региона Западные Балканы, пишет «Новороссия». В числе кандидатов на вступление в Евросоюз оказались такие страны, как Сербия, Албания, Республики Северная Македония, Босния и Герцеговина, Черногория и Косово. Украина в этот список не попала.

«Стимулирование этого процесса отвечает исконным интересам Европейского союза», сказала Меркель в ходе конференции.

Кроме этого, канцлер Германии подчеркнула, что такого же мнения придерживается и лидер Евросоюза президент Франции Эммануэль Макрон, который неоднократно высказывался на этот счет.

Недавно экономический эксперт Михаил Хазин высказался по поводу вступления Украины в состав Евросоюза. Он одним словом перечеркнул надежды Киева попасть в ЕС.

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меркель евросоюз европа
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