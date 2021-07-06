Морпехи Каспийской флотилии испытали парашютную систему «Арбалет-2»

Махачкала, 6 июля. Новую парашютную систему спецназначения «Арбалет-2» испытали морпехи Каспийской флотилии. Были отработаны навыки маневрирования и точность приземления.

Испытания «Арбалет-2» прошли в Дагестане. Перед практическим применением морпехи изучили тактико-технические характеристики парашютной системы, а также прошли курс наземной отработки прыжка.

Десантирование было произведено с высоты три километра. Для подъема в воздух морских пехотинцев был использован вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор». Конечная точка приземления бойцов была удалена на пять километров.

Недавно стало известно, что Каспийская флотилия в Дагестане займет три километра береговой линии уже к 2022 году. На этом участке расположатся более 50 боевых кораблей.