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Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за выстрелов из огнестрельного оружия
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Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за выстрелов из огнестрельного оружия
flickr.com  /  raymondclarkeimages

Нью-Йорк, 6 июля. Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за насилия с использованием огнестрельного оружия.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в Twitter, что издал указ о введении ЧС из-за насилия с использованием огнестрельного оружия. Он назвал этот инцидент «кризисом» в здравоохранении. Куомо также сообщил, что в результате этого происшествия всем необходимо действовать в отношении этого кризиса соответствующим образом.

Губернатор считает, что введение режима ЧС позволит уделить этому инциденту внимание и применить нужные ресурсы. Сообщается, что 26 человек пострадали при стрельбе в период с 3 по 5 июля.

Ранее власти Свердловской области ввели режим ЧС. Причинами такого решения стали сильные дожди и паводок.

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