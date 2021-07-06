Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за выстрелов из огнестрельного оружия

Нью-Йорк, 6 июля. Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за насилия с использованием огнестрельного оружия.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил в Twitter, что издал указ о введении ЧС из-за насилия с использованием огнестрельного оружия. Он назвал этот инцидент «кризисом» в здравоохранении. Куомо также сообщил, что в результате этого происшествия всем необходимо действовать в отношении этого кризиса соответствующим образом.

Губернатор считает, что введение режима ЧС позволит уделить этому инциденту внимание и применить нужные ресурсы. Сообщается, что 26 человек пострадали при стрельбе в период с 3 по 5 июля.

Ранее власти Свердловской области ввели режим ЧС. Причинами такого решения стали сильные дожди и паводок.