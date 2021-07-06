Евросоюз обещает Западным Балканам новые инвестиции

В Берлине состоялся очередной, восьмой саммит Западных Балкан в рамках так называемого Берлинского процесса — дипломатической инициативы, автором которой выступила канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году. Этот процесс был организован с целью скорейшей интеграции этого региона в Евросоюз и содействия региональному сотрудничеству.
В этот раз участники диалога общались онлайн. Главной темой стали шаги по созданию общего регионального рынка, согласованные шестью лидерами западно-балканских стран на саммите в ноябре 2020 года. Они включают в себя свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала, что должно быть достигнуто к 2024 году.
В видео-конференции приняли участие главы правительств балканских государств, а также представители ЕС и сама Меркель.
ЕС предлагают ускорить расширение
В ходе общения президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала участников встречи к ускорению расширения Европейского союза на Западные Балканы. Глава комиссии подчеркнула, что Брюссель уделяет особое внимание поддержке региона посредством Экономического и инвестиционного плана, который предусматривает инвестиции ЕС в регион в размере 500 миллионов евро на 2021 год.
Всего же в данном документе от октября 2020 года предусматривается использование до девяти миллиардов евро из Инструмента помощи перед вступлением в ЕС, в то время как дополнительные инвестиции в размере до 20 миллиардов евро из частного сектора будут будут мобилизованы с гарантиями европейских и международных финансовых институтов.
Урсула фон дер Ляйен заявила о важности дальнейшего прогресса в экономической интеграции региона, а также подчеркнула, что странам Западных Балкан будет оказана поддержка в восстановлении после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
«Нашим первым приоритетом является ускорение процесса расширения деятельности во всем регионе и поддержка наших западно-балканских партнеров в их работе по осуществлению необходимых реформ для продвижения к европейскому пути.
Наше взаимодействие с Западными Балканами выходит за рамки этого, и Берлинский процесс стал своеобразным «инкубатором» для многих инициатив. Теперь они стали неотъемлемой частью политики ЕС в отношении региона. Вместе мы проложили путь к более устойчивой, цифровой и стабильной Европе», — подчеркнула фон дер Лайен.
Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Германия как можно скорее отправит 30 миллионов доз вакцин, которые она обещала в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения, в три страны на Западных Балканах.
Также канцлер отметила, что необходимо всячески поощрять процесс присоединения, способствовать примирению и преодолевать разногласия, так как эти вопросы находятся в зоне интересов самого ЕС.
«Есть много причин, в том числе геостратегических, по которым мы хотим членства региона в ЕС», — подчеркнула Меркель.
По мнению политика, особые успехи достигнуты в вопросе студенческого обмена: участники работают на общем региональном рынке, но пока не достигнута договоренность о взаимном признании дипломов и разрешении бесплатного проезда студентов только по ID-карте. И эта ситуация требует ускоренного решения.
«Мы знаем, что есть еще много проблем, которые необходимо преодолеть, например, возобновление диалога между Белградом и Приштиной, а также ситуация в Боснии и Герцеговине», — сказала Меркель и объявила, что новая встреча лидеров Западных Балкан пройдет уже 6 октября.
Канцлер Германии заметила, что начатый семь лет назад Берлинский процесс привел к тому, что встречи представителей региона, даже без представителей Евросоюза, стали нормальным явлением.
Макрон сомневается
Отвечая на вопрос о сдержанности Франции в процессе присоединения, Меркель сказала, что нельзя указывать пальцем только на одну страну.
«Президент Франции Эммануэль Макрон, который присутствовал на саммите в качестве одного из бывших «хозяев» такого рода встреч, говорил о перспективе присоединения. Представители стран региона говорят, что этот процесс идет слишком медленно. Когда дело доходит до открытия глав (процедуры по вступлению в ЕС. — Прим. ФАН), ведутся сложные дискуссии, иногда необоснованные, иногда оправданные», — сказала Меркель.
Она подчеркнула, что ранее говорила с Макроном о том, что способность Союза принимать новых членов должна быть в повестке дня Конференции по будущему ЕС.
Комиссар по вопросам расширения Оливер Вархели подтвердил, что сокращение социально-экономического разрыва между Западными Балканами и Евросоюза имеет решающее значение для процесса расширения.
«Посредством экономического и инвестиционного плана мы открываем значительные возможности для инвестиций в регион. Однако страны должны использовать их эффективно, употребляя весь свой экономический потенциал и создавая общий региональный рынок, работающий на основе правил ЕС», — сказал Вархели.
В качестве примеров плодотворного регионального сотрудничества политик привел создание так называемых «зеленых полос» на пограничных переходах, которые облегчили движение товаров, а также инициативу по соединению Западных Балкан с Грецией как государств-членов ЕС через «зеленый коридор».
Кроме того, на саммите было озвучено, что ЕС принял решение включить партнеров с Западных Балкан в список третьих стран, для которых следует снять ограничения на поездки, а также предоставить финансовую и техническую поддержку для включения Западных Балкан в систему цифровых COVID — сертификатов.
Сербия хочет вступления в ЕС
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в своем выступлении подчеркнула приверженность государства идее присоединения к Евросоюзу.
По словам главы правительства, Сербия решительно поддерживает Берлинский процесс не только как инициативу, направленную на экономическое развитие региона, но и как идею соединения и объединения Западных Балкан на пути в Европейский Союз.
В своем выступлении на виртуальном саммите Берлинского процесса Брнабич поблагодарила канцлера Германии Ангелу Меркель за «решительную поддержку и активный подход к региональному сотрудничеству».
На саммите также было заявлено, что транспортная и энергетическая инфраструктура были расширена в последние годы и подключены к маршрутам ЕС. Реализация соглашения об отмене платы за роуминг на Западных Балканах 1 июля получила высокую оценку со стороны всех участников встречи.
Нерадужные результаты
Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах итоги онлайн-саммита прокомментировал сербский журналист и публицист Мирослав Стоянович, который подчеркнул, что сам по себе Берлинский процесс более важен самому Берлину, чем Балканам.
«Несмотря на то, что результаты этой инициативы сложно назвать радужными, они не такие прекрасные, как их хотят подать, организаторам этого процесса было важно продолжить этот политический тренд. В том числе и потому, что что-то нужно предпринимать Западу, чтобы ускорить переговоры Белграда и Приштины.
Очевидно, что такие политические центры, как Берлин и Вашингтон, очень торопятся. Они вложили много энергии, времени и денег, а дела не подвинулись никак», — подчеркнул внешнеполитический обозреватель.
Стоянович также отметил, что все разговоры Мирослава Лайчака о том, что ЕС от разговоров перейдет к активным действиям в отношении вступления стран региона в Евросоюз, вряд ли соответствуют истине.
«Я не верю, что разговоры закончатся до конца этого года, как об этом говорил Лайчак. Это невозможно, хотя бы потому, что Косовский «узел» очень сложный и не может быть развязан быстро. Позиции Белграда и Приштины в принципе противоположные, в Сербии не согласны полностью с отделением своей южной провинции. Приштина же идет напролом с радикальными требованиями и ждет от Сербии все новых уступок.
Явно, что они ожидают поддержку США и Германии, однако Меркель сегодня не имеет такой политической силы, как раньше. Она сходит с политической сцены до конца года. После выборов осенью в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября, ей придет смена. Поэтому у нее остается очень мало времени, чтобы что-то сделать.
Макрон также покинет свой пост — в ходе следующего года во Франции пройдут выборы. Таким образом два сильнейших игрока в Европе — Париж и Берлин — теряют свое влияние. В связи с этим они стараются оказать давление как на Белград, так и на Приштину, чтобы получить хотя бы имитацию переговоров.
Вашингтон также что-то пытается предпринять, но пока без особого результата. Хотя недавно в заявлении представителя Госдепа США Мэттью Палмера четко прозвучало требование признать наконец Сообщество сербских муниципалитетов. И это явно было «сообщение» для Курти», — объяснил Стоянович.