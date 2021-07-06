Евросоюз обещает Западным Балканам новые инвестиции

В Берлине состоялся очередной, восьмой саммит Западных Балкан в рамках так называемого Берлинского процесса — дипломатической инициативы, автором которой выступила канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году. Этот процесс был организован с целью скорейшей интеграции этого региона в Евросоюз и содействия региональному сотрудничеству.

В этот раз участники диалога общались онлайн. Главной темой стали шаги по созданию общего регионального рынка, согласованные шестью лидерами западно-балканских стран на саммите в ноябре 2020 года. Они включают в себя свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала, что должно быть достигнуто к 2024 году.

В видео-конференции приняли участие главы правительств балканских государств, а также представители ЕС и сама Меркель.

ЕС предлагают ускорить расширение

В ходе общения президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала участников встречи к ускорению расширения Европейского союза на Западные Балканы. Глава комиссии подчеркнула, что Брюссель уделяет особое внимание поддержке региона посредством Экономического и инвестиционного плана, который предусматривает инвестиции ЕС в регион в размере 500 миллионов евро на 2021 год.

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Всего же в данном документе от октября 2020 года предусматривается использование до девяти миллиардов евро из Инструмента помощи перед вступлением в ЕС, в то время как дополнительные инвестиции в размере до 20 миллиардов евро из частного сектора будут будут мобилизованы с гарантиями европейских и международных финансовых институтов.

Урсула фон дер Ляйен заявила о важности дальнейшего прогресса в экономической интеграции региона, а также подчеркнула, что странам Западных Балкан будет оказана поддержка в восстановлении после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

«Нашим первым приоритетом является ускорение процесса расширения деятельности во всем регионе и поддержка наших западно-балканских партнеров в их работе по осуществлению необходимых реформ для продвижения к европейскому пути. Наше взаимодействие с Западными Балканами выходит за рамки этого, и Берлинский процесс стал своеобразным «инкубатором» для многих инициатив. Теперь они стали неотъемлемой частью политики ЕС в отношении региона. Вместе мы проложили путь к более устойчивой, цифровой и стабильной Европе», — подчеркнула фон дер Лайен.

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что Германия как можно скорее отправит 30 миллионов доз вакцин, которые она обещала в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения, в три страны на Западных Балканах.

Также канцлер отметила, что необходимо всячески поощрять процесс присоединения, способствовать примирению и преодолевать разногласия, так как эти вопросы находятся в зоне интересов самого ЕС.

«Есть много причин, в том числе геостратегических, по которым мы хотим членства региона в ЕС», — подчеркнула Меркель.

По мнению политика, особые успехи достигнуты в вопросе студенческого обмена: участники работают на общем региональном рынке, но пока не достигнута договоренность о взаимном признании дипломов и разрешении бесплатного проезда студентов только по ID-карте. И эта ситуация требует ускоренного решения.

«Мы знаем, что есть еще много проблем, которые необходимо преодолеть, например, возобновление диалога между Белградом и Приштиной, а также ситуация в Боснии и Герцеговине», — сказала Меркель и объявила, что новая встреча лидеров Западных Балкан пройдет уже 6 октября.

Канцлер Германии заметила, что начатый семь лет назад Берлинский процесс привел к тому, что встречи представителей региона, даже без представителей Евросоюза, стали нормальным явлением.

Макрон сомневается

Отвечая на вопрос о сдержанности Франции в процессе присоединения, Меркель сказала, что нельзя указывать пальцем только на одну страну.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, который присутствовал на саммите в качестве одного из бывших «хозяев» такого рода встреч, говорил о перспективе присоединения. Представители стран региона говорят, что этот процесс идет слишком медленно. Когда дело доходит до открытия глав (процедуры по вступлению в ЕС. — Прим. ФАН), ведутся сложные дискуссии, иногда необоснованные, иногда оправданные», — сказала Меркель.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Она подчеркнула, что ранее говорила с Макроном о том, что способность Союза принимать новых членов должна быть в повестке дня Конференции по будущему ЕС.

Комиссар по вопросам расширения Оливер Вархели подтвердил, что сокращение социально-экономического разрыва между Западными Балканами и Евросоюза имеет решающее значение для процесса расширения.

«Посредством экономического и инвестиционного плана мы открываем значительные возможности для инвестиций в регион. Однако страны должны использовать их эффективно, употребляя весь свой экономический потенциал и создавая общий региональный рынок, работающий на основе правил ЕС», — сказал Вархели.

В качестве примеров плодотворного регионального сотрудничества политик привел создание так называемых «зеленых полос» на пограничных переходах, которые облегчили движение товаров, а также инициативу по соединению Западных Балкан с Грецией как государств-членов ЕС через «зеленый коридор».

Кроме того, на саммите было озвучено, что ЕС принял решение включить партнеров с Западных Балкан в список третьих стран, для которых следует снять ограничения на поездки, а также предоставить финансовую и техническую поддержку для включения Западных Балкан в систему цифровых COVID — сертификатов.

Сербия хочет вступления в ЕС

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в своем выступлении подчеркнула приверженность государства идее присоединения к Евросоюзу.

Global Look Press / Giannis Panagopoulos via www.ima / www.imago-images.de

По словам главы правительства, Сербия решительно поддерживает Берлинский процесс не только как инициативу, направленную на экономическое развитие региона, но и как идею соединения и объединения Западных Балкан на пути в Европейский Союз.

В своем выступлении на виртуальном саммите Берлинского процесса Брнабич поблагодарила канцлера Германии Ангелу Меркель за «решительную поддержку и активный подход к региональному сотрудничеству».

На саммите также было заявлено, что транспортная и энергетическая инфраструктура были расширена в последние годы и подключены к маршрутам ЕС. Реализация соглашения об отмене платы за роуминг на Западных Балканах 1 июля получила высокую оценку со стороны всех участников встречи.

Нерадужные результаты

Специально для международной редакции Федерального агентства новостей на Балканах итоги онлайн-саммита прокомментировал сербский журналист и публицист Мирослав Стоянович, который подчеркнул, что сам по себе Берлинский процесс более важен самому Берлину, чем Балканам.

Федеральное агентство новостей /

«Несмотря на то, что результаты этой инициативы сложно назвать радужными, они не такие прекрасные, как их хотят подать, организаторам этого процесса было важно продолжить этот политический тренд. В том числе и потому, что что-то нужно предпринимать Западу, чтобы ускорить переговоры Белграда и Приштины. Очевидно, что такие политические центры, как Берлин и Вашингтон, очень торопятся. Они вложили много энергии, времени и денег, а дела не подвинулись никак», — подчеркнул внешнеполитический обозреватель.

Стоянович также отметил, что все разговоры Мирослава Лайчака о том, что ЕС от разговоров перейдет к активным действиям в отношении вступления стран региона в Евросоюз, вряд ли соответствуют истине.