Администрация США не согласилась с высказыванием о вялых контактах с Россией

Вашингтон, 6 июля. Американский лидер Джо Байден не согласился со словами о «вялых контактах» с Москвой после саммита с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе брифинга журналисты спросили у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, не разочарована ли администрация США «кажущимися вялыми» темпами развития отношений с Москвой. Однако она отметила, что Байден не разделяет это мнение.

«Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом состоялась всего пару недель назад», — сказала Псаки.

По словам представителя Белого дома, Москва с Вашингтоном уже начали консультации по кибербезопасности. На следующей неделе запланировано обсуждение противодействия хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей.

Ранее Россия обозначила свое видение отношений с США после женевских переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что после переговоров, которые состоялись 16 июня в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом, США «вновь вернулись к односторонним угрозам и требованиям, чтобы Россия изменила свое поведение».