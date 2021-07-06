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Стюардесса спасла потерявшего сознание ребенка на рейсе Уфа — Сочи
Происшествия
Стюардесса спасла потерявшего сознание ребенка на рейсе Уфа — Сочи
pixabay.com

Москва, 6 июля. Бортпроводница спасла младенца на рейсе авиакомпании Nordwind Уфа — Сочи. Ребенок во время полета потерял сознание.

Ребенку стало плохо после вскармливания на рейсе №145 авиакомпании Nordwind. У него посинели губы, начались судороги и остановилось дыхание. Младенец пришел в себя после того, как бортпроводница провела ему сердечно-лёгочную реанимацию. Об этом в авиакомпании рассказало РИА Новости.

«Была вызвана скорая помощь, врача на борту не оказалось. Бортпроводник Наталья Ананских провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу, в итоге ребёнок пришел в сознание. К моменту приезда скорой помощи ребёнок уже спал на руках матери», сообщили в Nordwind.

Медикам рассказали весь порядок действий, которые проводила сотрудница авиакомпании, они были выполнены правильно. До приземления самолета ребенка контролировали.

Ранее стюардесса Кэт Камалани, снимающая популярные ролики о своей работе и публикующая их в социальных сетях, рассказала о самых распространенных ошибках пассажиров на борту самолета. В видео, опубликованном в ее TikTok-аккаунте, Камалани назвала несколько ошибок, которые не следует совершать.

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