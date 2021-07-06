Главный педиатр Москвы объяснила важность вакцинации для подростков

Москва, 6 июля. Подросткам до 18 лет также необходимо вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявил главный педиатр Москвы Османов Исмаил Магомедтагирович.

Он рассказал, что индийский штамм COVID-19 у подростков протекает тяжело, то есть «по взрослому типу». Поэтому детям до 18 лет также необходимо ставить прививку от коронавирусной инфекции.

Новый вид коронавируса — штамм «Дельта» — был впервые обнаружен в Индии. На данный момент он распространился уже на 85 стран по всему миру. Этот вариант вируса является наиболее опасным и жизнестойким.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало статью о том, как страны Ближнего Востока борются с особо заразным, недавно обнаруженным видом COVID-19.