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Главный педиатр Москвы объяснила важность вакцинации для подростков

  /   Обновлено: 06 июля 2021 22:50
Общество
Главный педиатр Москвы объяснила важность вакцинации для подростков
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 июля. Подросткам до 18 лет также необходимо вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявил главный педиатр Москвы Османов Исмаил Магомедтагирович.

Он рассказал, что индийский штамм COVID-19 у подростков протекает тяжело, то есть «по взрослому типу». Поэтому детям до 18 лет также необходимо ставить прививку от коронавирусной инфекции.

Новый вид коронавируса штамм «Дельта» был впервые обнаружен в Индии. На данный момент он распространился уже на 85 стран по всему миру. Этот вариант вируса является наиболее опасным и жизнестойким.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало статью о том, как страны Ближнего Востока борются с особо заразным, недавно обнаруженным видом COVID-19.

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вакцинация коронавирус COVID-19
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