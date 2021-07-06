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ПФР помог признанному умершим пенсионеру в восстановлении документов

  /   Обновлено: 06 июля 2021 22:14
Общество
ПФР помог признанному умершим пенсионеру в восстановлении документов
ФБА «Экономика сегодня»

Краснодар, 6 июля. Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Краснодарскому краю помогло написавшему письмо на прямую линию президента Владимира Путина пенсионеру Александру Дубовченко.

Дубовченко 6 июля помогли подать в отдел ЗАГС Северского района Управления ЗАГС Краснодарского края заявление об аннулировании учетной записи о его смерти.

«В ближайшее время информация от ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния) поступит в информационные системы ПФР и выплата пенсии возобновится», цитирует региональное отделение ПФР ТАСС.

По данным отделения, в августе 2015 года по решению Северского районного суда Краснодарского края Дубовченко был признан умершим. Это решение было отменено тем же районным судом в декабре 2018 года. Но выплаты пенсии мужчине были приостановлены из-за внесения информации до 2018 года в ЕГР ЗАГС, тогда как информация об аннулировании решения в уполномоченные органы пенсионером предоставлена не была. Кроме того, пенсионер зарегистрирован в Москве, но фактически проживает в Краснодарском крае.

По данным отделения, УПФР в Тихорецком районе провело Дубовченко консультацию по алгоритму действий в его ситуации, ему предложено перевести пенсионное дело по месту проживания, от чего мужчина отказался.

«5 июля 2021 года работники ОПФР по Краснодарскому краю обратились в районный суд Северского района с запросом о получении копии решения о признании его живым. Копию решение суда также направили Александру Викторовичу», заключили в отделении.

Ранее в ПФР сообщили, что работавшие пенсионеры после увольнения имеют право на выплаты со всеми индексациями. Каких-либо заявлений на перерасчет выплат подавать не придется. ПФР получит данные из отчетов, которые работодатели предоставляют ежемесячно.

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пенсионер пфр дубовченко
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