Консул Эстонии в Петербурге задержан за шпионаж вслед за украинским дипломатом

Санкт-Петербург, 6 июля. Сотрудники ФСБ больше месяца следили за эстонским консулом Мартом Лятте в Санкт-Петербурге, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Лятте задержали с поличным при получении конфиденциальных сведений. По версии ФСБ, сотрудник диппредставительства получал от гражданина РФ информацию, относящуюся к секретной. Правоохранительные органы отмечают, что действия консула были несовместимы с его дипломатическим статусом и имели враждебный характер.

Весной в Петербурге был временно задержан консул Украины Александр Сосонюк. По данным ФСБ, он также получал информацию закрытого характера. Сосонюку было рекомендовано в течение 72 часов покинуть Россию.