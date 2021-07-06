Власти штата Кадуна закрыли 13 школ после серии нападений боевиков в Нигерии

Абуджа, 6 июля. Власти нигерийского штата Кадуна приняли решение временно закрыть школы в связи с участившимися нападениями боевиков.

Местная администрация немедленно отреагировала на действия бандитов и остановила работу 13 наиболее уязвимых учебных заведений.

Вчера радикалы совершили ночной вооруженный налет на школу-интернат. Бандиты забрали около 140 детей и увезли их в лес. 25 учащимся удалось скрыться и спастись, судьба остальных остается неизвестной.

Представитель полиции штата Кадуна Мохаммед Джалидж подтвердил факт нападения, но не смог сообщить подробности о количестве захваченных учеников.

«Тактические полицейские команды отправились на поиски похитителей. Мы все еще ведем спасательную операцию», — заявил он.

Незадолго до этого инцидента боевики осуществили еще одно нападение. Первая группа атаковала полицейское управление и отвлекала на себя внимание. Вторая в это время похитила троих детей и нескольких взрослых из Национального центра туберкулеза и проказы.