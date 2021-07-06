Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 23:05
23:01
Политика
Порошенко не пустили в музей в украинском Нью-Йорке
23:00
Политика
Белоруссия оставила в посольстве Литвы одного консула
23:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Покровского и Билана
22:52
Политика
Меркель огласила список кандидатов на вступление в Евросоюз
22:52
Экономика
Повышение МРОТ с 2022 года затронет 4,7 млн россиян
22:50
Общество
Главный педиатр Москвы объяснила важность вакцинации для подростков
22:40
Весь мир
Евросоюз обещает Западным Балканам новые инвестиции
22:37
Армия
Морпехи Каспийской флотилии испытали парашютную систему «Арбалет-2»
22:35
Политика
Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за выстрелов из огнестрельного оружия
22:35
Политика
Администрация США не согласилась с высказыванием о вялых контактах с Россией
Все новости

Повышение МРОТ с 2022 года затронет 4,7 млн россиян
Экономика
Повышение МРОТ с 2022 года затронет 4,7 млн россиян
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Москва, 6 июля. Повышение минимального прожиточного минимума с 2022 года коснется 4,7 миллиона работников в России.

Правительство России планирует повысить МРОТ до 13 617 рублей. Его размер на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%.

«Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru», говорится в сообщении.

Минтруд России напомнил, что в соответствии с принятой в прошлом году методикой, МРОТ и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Размер МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты.

Вернуться назад

мрот правительство рф повышение мрот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru