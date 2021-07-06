Повышение МРОТ с 2022 года затронет 4,7 млн россиян

Москва, 6 июля. Повышение минимального прожиточного минимума с 2022 года коснется 4,7 миллиона работников в России.

Правительство России планирует повысить МРОТ до 13 617 рублей. Его размер на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%.

«Проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, размещен на портале regulation.gov.ru», — говорится в сообщении.

Минтруд России напомнил, что в соответствии с принятой в прошлом году методикой, МРОТ и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Размер МРОТ составляет 42% от медианной зарплаты.