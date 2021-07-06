Белоруссия оставила в посольстве Литвы одного консула

Минск, 6 июля. Белоруссия оставляет в диппредставительстве Литвы одного консула и трех технических сотрудников. Об этом информирует государственное телевидение страны.

Ранее МИД Белоруссии раскрыл причины сокращения числа сотрудников в посольстве Литвы. Соответствующее решение было принято на фоне регулярных недружественных действий.

Данное решение было принято после того, как в Литве офис бывшей соперницы президента Белоруссии Александра Лукашенко на прошлогодних выборах Светланы Тихановской получил дипломатический статус. Минск заявил, что воспринимает подобные действия как враждебные.