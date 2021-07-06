Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали группу боевиков на северо-востоке страны

Уагадугу, 6 июля. Правоохранительные органы Буркина-Фасо сообщили о ликвидации группы боевиков, причастных к нападению на полицейских в июне текущего года.

Силовики выяснили, что преступники скрываются в одной из школ провинции Санматенга на северо-востоке страны. В результате штурма уничтожено 7 джихадистов.

На базе радикалов проведен обыск, в ходе которого правоохранительные органы изъяли оружие, боеприпасы и военное снаряжение. Также найдены документы полицейских, убитых при июньском нападении.

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе пообещал разобраться с этой угрозой. Он заявил о том, что примет необходимые меры и укрепит силы безопасности государства.

Параллельно с радикалами из Буркина-Фасо активизировались боевики в Нигерии. Преступники похитили детей из Национального туберкулезного центра и школы-интерната в штате Кадуна. Власти развернули масштабную поисковую операцию.