Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 23:05
23:01
Политика
Порошенко не пустили в музей в украинском Нью-Йорке
23:00
Политика
Белоруссия оставила в посольстве Литвы одного консула
23:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Покровского и Билана
22:52
Политика
Меркель огласила список кандидатов на вступление в Евросоюз
22:52
Экономика
Повышение МРОТ с 2022 года затронет 4,7 млн россиян
22:50
Общество
Главный педиатр Москвы объяснила важность вакцинации для подростков
22:40
Весь мир
Евросоюз обещает Западным Балканам новые инвестиции
22:37
Армия
Морпехи Каспийской флотилии испытали парашютную систему «Арбалет-2»
22:35
Политика
Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за выстрелов из огнестрельного оружия
22:35
Политика
Администрация США не согласилась с высказыванием о вялых контактах с Россией
Все новости

Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали группу боевиков на северо-востоке страны
Весь мир
Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали группу боевиков на северо-востоке страны
Global Look Press  /  © Thabo Jaiyesimi / Keystone Press Agency

Уагадугу, 6 июля. Правоохранительные органы Буркина-Фасо сообщили о ликвидации группы боевиков, причастных к нападению на полицейских в июне текущего года.

Силовики выяснили, что преступники скрываются в одной из школ провинции Санматенга на северо-востоке страны. В результате штурма уничтожено 7 джихадистов.

На базе радикалов проведен обыск, в ходе которого правоохранительные органы изъяли оружие, боеприпасы и военное снаряжение. Также найдены документы полицейских, убитых при июньском нападении.

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе пообещал разобраться с этой угрозой. Он заявил о том, что примет необходимые меры и укрепит силы безопасности государства.

Параллельно с радикалами из Буркина-Фасо активизировались боевики в Нигерии. Преступники похитили детей из Национального туберкулезного центра и школы-интерната в штате Кадуна. Власти развернули масштабную поисковую операцию.

Вернуться назад

африка буркина-фасо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru