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Италия и Испания назвали стартовые составы на полуфинал чемпионата Европы
Спорт
Италия и Испания назвали стартовые составы на полуфинал чемпионата Европы
Global Look Press  /  Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

Лондон, 6 июля. Национальные команды Италии и Испании огласили стартовые составы на полуфинал Евро-2020. Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в 22:00 по московскому времени.

С первых минут на поле в составе Италии появятся: голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитники Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи и Эмерсон. В центре поля сыграют Марко Верратти, Жоржиньо и Нико Барелла. В нападении выйдут Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

В составе национальной команды Испании матч начнут: вратарь Унаи Симон, защитники Сезар Аспиликуэта, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия и Жорди Альба. В полузащите сыграют Коке, Серхио Бускетс и Педри. В нападении выйдут Дани Ольмо, Ферран Торрес и Микель Оярсабаль.

Недавно сообщалось, что компания Adidas и УЕФА представили официальный мяч на полуфиналы чемпионата Европы.

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футбол италия испания евро
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