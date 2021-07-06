Директор управляющей компании подсказала способ «подстегнуть» раздельный сбор мусора

Штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора лягут на управляющие компании дополнительным финансовым грузом, но не помогут ситуации. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась генеральный директор петербургской управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова.

Напомним, что в середине июня Союз переработчиков пластмасс предложил ввести ответственность для управляющих компаний, на участках которых не разделяют биологический и неорганический мусор. Сумма, согласно инициативе доходящая и до 300 тысяч рублей, в дальнейшем может перераспределяться на всех жильцов домов.

«Да, мы ставим, но только вот эти контейнеры и ящики для пластмассы. Но поймите, что туда же кидают и мусор бытовой, а в бытовой мусор продолжают бросать все эти бутылки. Я считаю, что можно, конечно, этими штрафами чего-то добиться. Во всяком случае, как я говорю, мое родное государство получит хотя бы денежные средства для того, чтобы содержать наш аппарат», — сказала директор компании.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению Ефимовой, привить экологические установки в нашей стране получится лишь молодому поколению, ведь людям более зрелого возраста идея раздельного сбора отходов кажется важной и интересной, но временной, словно акция.

«Пыталась я это сделать, честно скажу. Может, кто-то из вредности это делает — кидает не туда и не то. Но получается, что мои дворники получают дополнительную нагрузку в своей работе для того, чтобы этот мусор разобрать. Да, говорят, что есть машины, которые собирают раздельно. Но это надо весь парк поменять. Это настолько затратно, что я надеюсь, когда придет региональный оператор, он сможет себе позволить это сделать», — отметила Зухра Ефимова.

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Чтобы раздельный сбор мусора встал наконец на рельсы, лучше ввести своеобразную систему материальных поощрений, следуя вполне успешному примеру Европы. Там в больших супермаркетах стоят специальные автоматы, которые принимают бутылки и выдают взамен деньги. Принцип, безусловно, работающий, так почему им не воспользоваться?

«Предположим, такой аппарат стоит возле мусорного контейнера. Ты кинул туда бутылку, дали тебе на один рубль этот чек. И когда ты оплачиваешь, то сканируешь все эти чеки, и уже на три рубля меньше оплачиваешь счет, который тебе дал региональный оператор. Вот это да, это логично. И получается, что ты с одной стороны уменьшаешь свои затраты, а с другой — помогаешь региональному оператору собирать раздельный мусор», — заключила гендиректор «Единого города».

Ранее стимулировать людей более понятными и справедливыми способами предложила и петербургский эколог Екатерина Шалунова. Например, ввести разделенный тариф и установить плату только на отходы, собранные смешанным путем.