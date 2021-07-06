Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 23:05
23:01
Политика
Порошенко не пустили в музей в украинском Нью-Йорке
23:00
Политика
Белоруссия оставила в посольстве Литвы одного консула
23:00
Шоу-бизнес
Музыкальный критик Бабичев объяснил суть конфликта Покровского и Билана
22:52
Политика
Меркель огласила список кандидатов на вступление в Евросоюз
22:52
Экономика
Повышение МРОТ с 2022 года затронет 4,7 млн россиян
22:50
Общество
Главный педиатр Москвы объяснила важность вакцинации для подростков
22:40
Весь мир
Евросоюз обещает Западным Балканам новые инвестиции
22:37
Армия
Морпехи Каспийской флотилии испытали парашютную систему «Арбалет-2»
22:35
Политика
Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за выстрелов из огнестрельного оружия
22:35
Политика
Администрация США не согласилась с высказыванием о вялых контактах с Россией
Все новости

Директор управляющей компании подсказала способ «подстегнуть» раздельный сбор мусора
Общество
Директор управляющей компании подсказала способ «подстегнуть» раздельный сбор мусора
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Штрафы за нарушение режима раздельного сбора мусора лягут на управляющие компании дополнительным финансовым грузом, но не помогут ситуации. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделилась генеральный директор петербургской управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова.

Напомним, что в середине июня Союз переработчиков пластмасс предложил ввести ответственность для управляющих компаний, на участках которых не разделяют биологический и неорганический мусор. Сумма, согласно инициативе доходящая и до 300 тысяч рублей, в дальнейшем может перераспределяться на всех жильцов домов.

«Да, мы ставим, но только вот эти контейнеры и ящики для пластмассы. Но поймите, что туда же кидают и мусор бытовой, а в бытовой мусор продолжают бросать все эти бутылки. Я считаю, что можно, конечно, этими штрафами чего-то добиться. Во всяком случае, как я говорю, мое родное государство получит хотя бы денежные средства для того, чтобы содержать наш аппарат», — сказала директор компании.

Директор управляющей компании подсказала способ «подстегнуть» раздельный сбор мусора
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

По мнению Ефимовой, привить экологические установки в нашей стране получится лишь молодому поколению, ведь людям более зрелого возраста идея раздельного сбора отходов кажется важной и интересной, но временной, словно акция.

«Пыталась я это сделать, честно скажу. Может, кто-то из вредности это делает — кидает не туда и не то. Но получается, что мои дворники получают дополнительную нагрузку в своей работе для того, чтобы этот мусор разобрать. Да, говорят, что есть машины, которые собирают раздельно. Но это надо весь парк поменять. Это настолько затратно, что я надеюсь, когда придет региональный оператор, он сможет себе позволить это сделать», — отметила Зухра Ефимова.

Директор управляющей компании подсказала способ «подстегнуть» раздельный сбор мусора
pixabay.com  / 

Чтобы раздельный сбор мусора встал наконец на рельсы, лучше ввести своеобразную систему материальных поощрений, следуя вполне успешному примеру Европы. Там в больших супермаркетах стоят специальные автоматы, которые принимают бутылки и выдают взамен деньги. Принцип, безусловно, работающий, так почему им не воспользоваться?

«Предположим, такой аппарат стоит возле мусорного контейнера. Ты кинул туда бутылку, дали тебе на один рубль этот чек. И когда ты оплачиваешь, то сканируешь все эти чеки, и уже на три рубля меньше оплачиваешь счет, который тебе дал региональный оператор. Вот это да, это логично. И получается, что ты с одной стороны уменьшаешь свои затраты, а с другой — помогаешь региональному оператору собирать раздельный мусор», — заключила гендиректор «Единого города».

Ранее стимулировать людей более понятными и справедливыми способами предложила и петербургский эколог Екатерина Шалунова. Например, ввести разделенный тариф и установить плату только на отходы, собранные смешанным путем.

 

Вернуться назад

штрафы управляющая компания раздельный сбор мусора сбор отходов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru