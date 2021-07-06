ООН предупреждает о возможных убийствах эритрейских беженцев в эфиопском штате Тыграй

Аддис-Абеба, 6 июля. Эритрейские беженцы на северо-западе Эфиопии могут подвергаться пыткам и убийствам со стороны вооруженных сил Тыграя. Об этом предупреждает представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Невен Црвенкович.

Сейчас он проверяет полученные сведения. Однако с момента ухода из Тыграя правительственных сил, в штате не работает связь, и представитель УВКБ не имеет возможности уточнить информацию.

Обстановка в регионе продолжает накаляться. Администрация Тыграя не собирается заключать перемирие с властями Эфиопии, пока Аддис-Абеба не выполнит ряд требований. В частности — обеспечение вывода эритрейских войск и амхарского ополчения с территории штата.

un.org / Джейси Макилвейн / ООН

Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное тыграйскому вопросу, также не принесло видимых результатов.

Кроме того, неустановленными лицами повреждены последние два моста через реку Текезе, по которым в северо-западный эфиопский штат могла поступать гуманитарная помощь. Это грозит массовым голодом в Тыграе, который неизбежно коснется и беженцев из Эритреи.