Баранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к Крыму

Россию утомило бахвальство и насмешки западных политиков и генералов, и она не станет вновь миндальничать с теми, кто вызывает ее раздражение. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма, в ходе которого российские вооруженные силы пресекли провокацию со стороны британских ВМС, заявил, что корабли флота Ее Величества королевы Елизаветы II «продолжат совершать проходы через украинские воды».
Собеседник ФАН пообещал, что в этот раз они не отделаются легким испугом: нарушителей будет ожидать серьезный отпор.
«Еще за несколько миль до приближения к государственной границе Российской Федерации эти корабли будут несколько раз оповещены по так называемому шестнадцатому каналу, — заявил Баранец. — После того, как они пересекут нашу границу, мы, как и в прошлый раз, постараемся подать вполне очевидный сигнал нарушителю, что он ведет себя небезопасно. Ну, и конечно, будет стрельба трассерами поперек курса, которым он следует».
Но если не поможет и это, продолжил военный обозреватель «Комсомольской правды», то тогда сторожевые корабли РФ, подлодки и военные суда Черноморского флота «будут делать все, чтобы обездвижить корабль-нарушитель».
«Для этого достаточно вырубить винт или загнать в бочину торпеду, чтобы он остановился и не смог дальше двигаться, — объяснил эксперт. — После этого под тотальным прицелом кинокамер, посекундно фиксирующим все это действо, со спутников делается карта, в каком квадрате нарушитель пролез на российскую территорию. Потом на борт поднимается наша команда и составляет акт, который впоследствии пригодится на суде».
После этого, по словам собеседника ФАН, британский корабль — если он будет еще на плаву — зацепят за нос и «с большим позором при помощи буксира потащат в российский порт».
«А может и не придется никого уже утаскивать — разговор в этот раз будет короткий, — подчеркнул Баранец. —Нас уже утомили насмешки, которые мы слышим не только со стороны Лондона, но даже и со стороны определенной части российского общества, которая считает, что РФ только на словах охраняет свои границы. Я хочу, чтобы мои слова передали британским адмиралам: господа, мы приглашаем ваши корабли в покойники! Тела же ваших моряков, отправившихся на очередное «завоевание Крыма», станут отличной подкормкой для местных рыб — они скажут вам большое спасибо».