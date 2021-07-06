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Власти Ростова-на-Дону расторгают контракты с городскими АТП
Общество
Власти Ростова-на-Дону расторгают контракты с городскими АТП
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 6 июля. Департамент транспорта Ростова-на-Дону продолжает расторгать контракты с перевозчиками в одностороннем порядке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

После проведенных проверок городским транспортным департаментом был выявлен ряд нарушений, в частности — неисправность кондиционеров и выпуск на линию меньше заявленного количества транспортных средств.  

Таким образом, ООО «Авто-Сити» может лишится трех маршрутов: № 60 ул. Мечникова — Ц. Рынок — ул. Мечникова, № 60а Новое поселение — Ц. Рынок, № 12 Ц. Рынок — ЖК «Акварель», а ООО «Южная транспортная компания» всех маршрутов: № 1 мкр. Суворовский — Ц. Рынок — мкр. Суворовский, № 27 мкр. Суворовский — Ц. Рынок — мкр. Суворовский, № 43 мкр. Суворовский — Главный автовокзал.

Как отмечают в мэрии, если выявленные нарушения будут устранены в десятидневный срок, решение о расторжении контрактов отменят.

Ранее ФАН сообщал, что городская администрация Ростова-на-Дону выкупит 137 участков земли для расширения автодороги на Вавилова. На выкуп прилегающих земель мэрия донской столицы готова потратить 1 млрд рублей. 

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