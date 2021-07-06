Билан передумал судиться с экс-мужем сестры из-за 20 млн рублей

Москва, 6 июля. Музыкант Дима Билан остановил судебные разбирательства с бывшим мужем сестры Елены Геннадием Зиминым-Беланом. Артист отказался от требования выплаты в размере почти 20 млн рублей.

Билан неожиданно отозвал заявление, которое подал в Бабушкинский районный суд Москвы. Артист требовал от бывшего родственника выплатить 19,5 миллиона рублей из-за конфликта, касающегося семейного отеля.

«Истец отказался от иска», — сообщил представитель суда в интервью изданию «Собеседник».

Семья Билана оказалась в эпицентре конфликта в 2020 году. Артист дал в долг бывшему мужу сестры крупную сумму, которая была вложена в развитие отеля в Коломне. Вскоре семейный бизнес неожиданно начал приносить прибыль: тогда родственники Билана решились на расширение. Однако вскоре Зимин-Белан поссорился с артистом. В ответ музыкант обратился в суд, чтобы вернуть долг, который родственник не отдавать добровольно. Судя по всему, лишь недавно звезда смогла прийти к соглашению с бывшим супругом сестры.

На днях Билан оказался вовлечен в новый скандал. Артист крупно поссорился с солистом группы «Ногу свело!» Максимом Покровским. Рок-музыкант обратился в полицию из-за оскорблений со стороны поп-певца.