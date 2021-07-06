Епископы ЦАР поддержали курс правительства на полное искоренение боевиков

Банги, 6 июля. Епископы Центральноафриканской Республики призвали власти страны и президента Фостен-Арканжа Туадера не ослаблять усилия, направленные на полное искоренение действующих в ЦАР боевиков.

Участники епископальной конференции (CECA), прошедшей в городе Буар, высоко оценили успехи национальной армии (FACA) в борьбе с радикалами из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Также они отметили важную роль российских инструкторов и руандийских военных в возвращении государства к мирной жизни.

В итоговом коммюнике CECA отдельно подчеркивается деструктивная позиция некоторых западных стран, склонных закрывать глаза на зверства боевиков CPC. Вместе с тем епископы констатируют, что операция FACA привела к разгрому бандформирований. Оставшиеся радикалы изменили тактику и перешли к разбойным нападениям на дорогах в удаленных от центра частях республики.

Последняя попытка бандитов получить контроль над крупным населенным пунктом ЦАР произошла 28 июня в южной части государства. Боевикам удалось захватить несколько кварталов города Алиндао в провинции Нижнее Котто. Однако менее чем через сутки перегруппировавшиеся отряды FACA после консультации с российскими инструкторами зачистили город от радикалов.