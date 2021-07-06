Вдова Алексея Баталова высказалась о горе потерявшей мужа Веры Алентовой

Москва, 6 июля. Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова и призналась, что понимает эмоции его супруги Веры Алентовой.

Режиссер драмы «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов около 60 лет прожил в браке с актрисой Верой Алентовой. Крепкий союз окончился лишь со смертью драматурга, о которой стало известно 5 июля.

Звезды российского шоу-бизнеса поспешили принести свои соболезнования артистке: среди них была и вдова актера Алексея Баталова. Гитана Леонтенко призналась, что разделяет эмоции Веры Алентовой, ведь она сама недавно испытала подобное горе.

«Я ее понимаю, ведь она всю жизнь прожила с одним мужем. И мы так с Алешей, только расписанные прожили вместе 60 лет, а сколько были знакомы. И вы представляете, человек с вами рядом всю жизнь, и вдруг он уходит, — это страшно… К сожалению, это придется пережить каждому, смерть неминуема», — заявила артистка «Собеседнику».

Вдова Владимира Меньшова готовится проститься с покойным супругом. В московском Доме кино 8 июля состоится торжественная церемония прощания, на которой артисты, родственники и поклонники смогут в последний раз почтить память драматурга.

Ранее сообщалось, что Вера Алентова заподозрила у супруга признаки заражения коронавирусной инфекцией задолго до госпитализации. По словам инсайдера, Владимир Меньшов мог заболеть еще в мае.