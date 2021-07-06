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Белоруссия заявила о максимальном сокращении диппредставительства Литвы

  /   Обновлено: 06 июля 2021 21:08
Политика
Белоруссия заявила о максимальном сокращении диппредставительства Литвы
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Минск, 6 июля. Министерство иностранных дел Белоруссии раскрыло причины сокращения числа сотрудников в посольстве Литвы.

Соответствующее решение было принято на фоне регулярных недружественных действий Литвы по отношению к Белоруссии. В частности, речь идет о предоставлении офису бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской дипломатического статуса.

«Правительство Литвы превратило свои суверенные полномочия в выстраивании межгосударственных отношений в фарс, в котором белорусская сторона не намерена принимать участие», — говорится в заявлении.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что такие меры в отношении посольства Литвы будут действовать до отмены всех недружественных инициатив официального Вильнюса.

Ранее стало известно, что власти Австрии отказались от идеи наделить офис Тихановской дипстатусом. Литва остается единственным государством Евросоюза, решившимся на такой шаг.

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белоруссия литва консульство
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