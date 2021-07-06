Миссия ООН в ЦАР не комментирует смертельное ДТП с участием грузовика миротворцев

Банги, 6 июля. Акции протеста у здания многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) в столице ЦАР продолжаются уже четвертый день. Граждане республики требуют наказать водителя грузовика миротворцев, по вине которого погиб один человек и еще двое получили ранения. Однако руководство организации полностью игнорирует происходящее.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «голубых касок» случилось в субботу, 3 июля. С тех пор к стихийному митингу у штаб-квартиры МИНУСКА подключились общественные организации республики.

Участники протестов демонстрируют твердое намерение добиться справедливости, однако руководство миссии никак не комментирует произошедшее. Молчат Twitter-аккаунт МИНУСКА и страница на Facebook. Нет ни единого сообщения по теме на сайте организации и в микроблоге ее руководителя Манкера Ндиай.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Безразличное отношение к произошедшей трагедии особенно разозлило центральноафриканцев. Так, координатор Национальной сети по защите достижений мира (RNSAP) Дэви Янник Анжидан заявил, что это подтвердило истинное отношение МИНУСКА к жителям республики.

«Давайте спросим себя: для чего нам такая миссия, если она не помогает избавиться от бандитов и убийц, а, наоборот, сама умножает жертвы среди мирного населения. Давайте вместе скажем этим миротворцам: «нет»! Им не место в нашей стране», — призвал глава RNSAP.

Напомним, массовые протесты у дверей МИНУСКА начались после того, как грузовик организации раздавил мототакси с пассажиром, двигавшееся по Авеню де Франс в столице ЦАР. Вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, водитель миротворцев решил скрыться с места происшествия. Во время погони, организованной коллегами частного извозчика, транспорт «голубых касок» протаранил еще одного мотоциклиста.

В результате инцидента первый мототаксист погиб. Его пассажирка и участник преследования получили тяжелые травмы