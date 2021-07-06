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Далай-лама предсказал России великое будущее
Политика
Далай-лама предсказал России великое будущее
Global Look Press  /  Shailesh Bhatnagar / ZUMAPRESS.com

Лхаса, 6 июля. Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV рассказал о балансе в отношениях России и западных стран.

Далай-лама 6 июля празднует 86-й день рождения. В этот день он прокомментировал наиболее актуальные вопросы, которые беспокоят жителей Земли.

Лидер тибетского буддизма призвал страны Востока и Запада начать жить во взаимном уважении. Ведь Москва нуждается в Европе и США, так как ей нужны их технологии. Россия также важна для Запада, так как имеет огромные природные богатства. Кроме того, страна занимает уникальное географическое положение и является неким мостом между частями света, пишет РИА Новости.

Если люди хотят построить счастливую жизнь на Земле, то им необходимо забыть о различиях по национальному, религиозному и прочим признакам. Необходимо понимать, что все семь миллиардов человек на планете являются одной большой семьей.

Также далай-лама подчеркнул, что Россия — великая нация с большим потенциалом. Страна лишь должна грамотно распределить свои возможности, чтобы построить счастливый мир.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека». В беседе с журналистом он сделал несколько довольно жестких заявлений по поводу двусторонних отношений Москвы и Вашингтона.

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