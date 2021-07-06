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Рябков обозначил ожидания России от США по итогам саммита в Женеве
Политика
Рябков обозначил ожидания России от США по итогам саммита в Женеве
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Анатолий Харламов

Москва, 6 июля. Москва надеется, что Вашингтон не обесценит итоги саммита в Женеве, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Встреча президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом прошла успешно, отметил дипломат. Москва рассчитывает, что договоренности двух лидеров удастся сохранить, а Вашингтон не обесценит результаты саммита, сказал Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

«И не получится, что так называемое «глубинное государство» в США переварит эти результаты без остатка. Как это происходило, к сожалению, в прошлом», — добавил замглавы МИД России.

Ранее Рябков заявлял, что Россия приложила максимум усилий для результативности саммита Путина и Байдена в Женеве. По его словам, лидерам необходимо найти решения по ключевым вопросам.

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