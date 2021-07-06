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Российские сенаторы в знак солидарности отключились от трансляции заседания ПА ОБСЕ

  /   Обновлено: 06 июля 2021 21:03
Политика
Российские сенаторы в знак солидарности отключились от трансляции заседания ПА ОБСЕ
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 июля. Российские депутаты и члены Совфеда отсоединились от трансляции заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, рассказал сенатор Владимир Джабаров.

Парламентарии были вынуждены покинуть заседание из-за нарушений регламента Ассамблеи. В повестку были включены неконструктивные резолюции. В результате глава делегации РФ Алексей Толстой покинул зал, а депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации отключились от видеоконференции пленарного заседания в знак солидарности с ним.

«Были внесены неконструктивные резолюции. В частности, одна из них касалась Республики Беларусь, а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер», — указал руководитель сенаторской части российской парламентской делегации в ПА ОБСЕ.

Голосование состоялось, несмотря на выступление России против принятия этих резолюций, и перед этим не было никаких дискуссий, а общие дебаты отменили в последний момент.

«Мы глубоко возмущены ситуацией и в поддержку главы российской делегации приняли решение отключиться от трансляции. И мы, и наши коллеги из Государственной думы», — заключил Джабаров.

Ранее Петр Толстой рассказал об инциденте, произошедшем в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. По его словам, российская делегация была вынуждена уйти с мероприятия в знак протеста, а он покинул зал, хлопнув дверью.

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