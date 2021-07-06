Президент ЦАР и глава МИД Анголы обсудили укрепление отношений между Банги и Луандой

Банги, 6 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел встречу с министром иностранных дел Анголы Антонио Тете. Глава МИД южноафриканского государства привез в Банги письмо от лидера страны Жоау Лоуренсу.

Выступая перед журналистами после окончания мероприятия, Антонио Тете заявил, что обсудил с Туадера реализацию планов по развитию двусторонних связей ЦАР и Анголы.

В конце мая лидер Центральноафриканской Республики по приглашению Лоуренсу совершил краткую рабочую поездку в Луанду, где президенты двух стран обозначили ряд совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества ЦАР и Анголы. В частности — доступ ангольской авиакомпании TAAG в аэропорт Банги.

Также Антонио Тете рассказал Туадера об итогах выступления президента Анголы на саммите ООН. С высокой трибуны Лоуренсу заявил, что оружейное эмбарго, наложенное Совбезом международной организации на Центральноафриканскую Республику, более не отвечает интересам народа ЦАР и препятствует полному восстановлению мира и порядка на территории страны.