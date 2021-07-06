Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 21:38
21:38
Политика
Белоруссия оставила в посольстве Литвы одного консула
21:35
Весь мир
Вооруженные силы Буркина-Фасо ликвидировали группу боевиков на северо-востоке страны
21:30
Спорт
Италия и Испания назвали стартовые составы на полуфинал чемпионата Европы
21:25
Весь мир
ООН предупреждает о возможных убийствах эритрейских беженцев в эфиопском штате Тыграй
21:24
Политика
Власти Эстонии готовят ответ на задержание консула в Петербурге
21:19
Весь мир
Епископы ЦАР поддержали курс правительства на полное искоренение боевиков
21:17
Происшествия
Семья разбилась в Ростовской области, врезавшись в дерево
21:14
Весь мир
Современную солнечную электростанцию строят в сирийской провинции Алеппо
21:12
Шоу-бизнес
Билан передумал судиться с экс-мужем сестры из-за 20 млн рублей
21:11
Весь мир
Миссия ООН в ЦАР не комментирует смертельное ДТП с участием грузовика миротворцев
Все новости

Президент ЦАР и глава МИД Анголы обсудили укрепление отношений между Банги и Луандой
Весь мир
Президент ЦАР и глава МИД Анголы обсудили укрепление отношений между Банги и Луандой
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 6 июля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел встречу с министром иностранных дел Анголы Антонио Тете. Глава МИД южноафриканского государства привез в Банги письмо от лидера страны Жоау Лоуренсу.

Выступая перед журналистами после окончания мероприятия, Антонио Тете заявил, что обсудил с Туадера реализацию планов по развитию двусторонних связей ЦАР и Анголы.

В конце мая лидер Центральноафриканской Республики по приглашению Лоуренсу совершил краткую рабочую поездку в Луанду, где президенты двух стран обозначили ряд совместных проектов, направленных на укрепление сотрудничества ЦАР и Анголы. В частности — доступ ангольской авиакомпании TAAG в аэропорт Банги.

Также Антонио Тете рассказал Туадера об итогах выступления президента Анголы на саммите ООН. С высокой трибуны Лоуренсу заявил, что оружейное эмбарго, наложенное Совбезом международной организации на Центральноафриканскую Республику, более не отвечает интересам народа ЦАР и препятствует полному восстановлению мира и порядка на территории страны.

Вернуться назад

африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru