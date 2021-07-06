Американская компания оскандалилась из-за публикации карты Украины без Крыма

Киев, 6 июля. Украинское представительство американского производителя аудиотехники JBL оскандалилось из-за публикации карты Украины без Крыма и Донбасса.

Соответствующий пост был опубликован на официальном аккаунте JBL Ukraine в Instagram. Изображение карты Украины не включало контуры Крыма и неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

После шквала возмущений интернет-пользователей украинское представительство JBL извинилось за произошедшее. Представители компании пообещали провести внутреннюю проверку и уволить ответственных за размещение материалов в соцсетях.

Ранее депутат украинской партии «Голос» Рустем Умеров назвал условие для прекращения водной блокады Крымского полуострова. По его словам, оно прописано в законе об отмене свободной экономической зоны «Крым».