Более 100 человек погибли от аномальной жары в США

В США из-за аномальной жары погибли уже больше 125 человек. В отдельных штатах температура доходила до +47 градусов. Об этом сообщает телеканал KSAT12.

Each day, more deaths are being linked to the heat wave that struck the Pacific Northwest https://t.co/oTCsCLKjU1 — KSAT 12 (@ksatnews) July 6, 2021

Управление здравоохранения Орегона отчиталось, что из-за сильной жары скончалось более 60 человек, а в крупном округе Малтнома еще 45 умерли. В штате Вашингтон зарегистрировано минимум 20 смертей из-за резкого перепада погоды. Возраст жертв варьировался от 44 до 97 лет. Большинство из них были найдены в своих домах без кондиционеров или вентиляторов.

«Это трагическое событие почти наверняка характеризует будущее для округа Малтнома, штат Орегон, страны и всего мира», — заявила местный директор общественного здравоохранения Джессика Гернси.

Так, в Портленде в течение трех дней отмечалась температура +47 градусов Цельсия. Такая же жара была в округах Гиллиам и Мэрион.

Метеорологи утверждают, что причиной данных погодных условий является купол высокого давления над северо-западом США, а также общие процессы по изменению климата, отчасти вызванные человеком.

Аномальная жара наблюдается и в Канаде. Там жертвами стали десятки граждан, а спасатели фиксируют сотни лесных пожаров. 27 июня воздух в деревне Литтон, расположенной на юге самой западной провинции государства Британская Колумбия, прогрелся до +46,1 градуса. Прежний рекорд был поставлен в 1937 году, когда температура достигла +45°С в Саскачеване.