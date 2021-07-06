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Правила начисления налога на дорогие авто предложили изменить в Госдуме

  /   Обновлено: 06 июля 2021 20:59
Экономика
Правила начисления налога на дорогие авто предложили изменить в Госдуме
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Москва, 6 июля. Налогом на роскошь предложили облагать машины стоимостью не менее 4 млн рублей. Позицией поделился первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

В настоящий момент нижний уровень стоимости транспортных средств, на основании которого определяется налог на роскошь, составляет 3 млн рублей. Предлагается увеличить показатель до 4 млн рублей. Согласно полученной информации, цены на автомобили продолжают расти. В результате под налог подпадают даже непремиальные машины, передает агентство «Москва».

Повышающие налоговые коэффициенты для владельцев дорогих автомобилей начали действовать в 2014 году. Минпромторг России расширил список транспортных средств, облагаемых налогом на роскошь, в марте текущего года.

Большинство россиян (58%) считают идеальной машиной надежный и комфортный внедорожник с бензиновым мотором. Среди основных характеристик, помимо перечисленных, граждане выделяют привлекательный дизайн и низкие затраты на техобслуживание.

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