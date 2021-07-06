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Военные ЦВО совершили учебный марш на танках Т-72Б3М в Кемеровской области

  /   Обновлено: 06 июля 2021 21:01
Армия
Военные ЦВО совершили учебный марш на танках Т-72Б3М в Кемеровской области
 /  Пресс-служба Балтийского флота

Кемерово, 6 июля. Экипажи танкового подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа совершили учебный марш на Т-72Б3М в Кемеровской области.

В ходе маневров военнослужащие уничтожили колонну техники условного противника, которая собиралась атаковать группу мотострелков. Танкисты произвели обстрел неприятеля с близкого расстояния. Дистанция от военных до мишеней составила от 500 метров до двух километров. Во время маневров военнослужащие использовали танки, гранатометные расчеты, артиллерию и прочую технику.

Всего в тренировке приняли участие около 150 танкистов ЦВО и 25 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Центральном военном округе прошли масштабные учения по противодействию терроризму. В них принимали участие около двух тысяч военных из Поволжья и Сибири.

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т-72 танкисты
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