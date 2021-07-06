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Военнослужащие ЦВО нейтрализовали «боевиков» на учениях в Самарской области
Армия
Военнослужащие ЦВО нейтрализовали «боевиков» на учениях в Самарской области
ria.ru  /  Максим Блинов

Самара, 6 июля. Военнослужащие Центрального военного округа провели учения по перехвату вооруженной группировки при попытке совершить диверсию на важном военном объекте.

В рамках маневров спецназ совершил 100-километровый марш в зону расположения условного противника и ликвидировали его. Военные задействовали АГС-17 «Пламя» и пулеметы «Корд», установленные на бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр-М СпН».

Ранее бойцы специального назначения Центрального военного округа провели учения под Новосибирском, в ходе которых отработали уничтожение потенциального противника. Сценарий операции подразумевал нахождение подразделением РЭБ вражеской радиостанции на территории полевого командного пункта.

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