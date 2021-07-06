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Жительница Читы могла погибнуть из-за громкой музыки на улице Горького
Происшествия
Жительница Читы могла погибнуть из-за громкой музыки на улице Горького
pixabay.com  /  95C

Чита, 6 июля. Причиной смерти женщины в Чите могла стать громкая музыка. Это же обстоятельство могло привести к огнестрельному ранению ее знакомого.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову во двор на улице Горького. Полицейские обнаружили в одной из машин тело 39-летней женщины с огнестрельным ранением. Ее спутник был также ранен, но остался жив, сообщает портал zabnews.ru.

Как стало известно, трагедия случилась рано утром, когда пара громко слушала музыку в машине. По версии следствия, мужчине и женщине было сделано замечание, на которое они, по всей видимости, не отреагировали. Стражи порядка считают, что именно громкая музыка могла стать причиной убийства в Чите.

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